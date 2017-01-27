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Dream Global Real Estate Inves. - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.01.2017 - 2
27.01.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SZZ XETR DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.200 EUR
DWD XETR US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.186 EUR
DRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.047 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SZZ XETR DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.200 EUR
DWD XETR US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.186 EUR
DRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.047 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|7,3223 $
|7,30 $
|0,0223 $
|+0,31%
|27.01./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA26154A1066
|A1131Y
|6,96 €
|5,94 €
Werte im Artikel
44,02
+0,36%
7,32
+0,31%
7,87
-1,07%
= Realtime
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