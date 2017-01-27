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Dream Global Real Estate Inves. - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.01.2017 - 2




27.01.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SZZ XETR DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.200 EUR
DWD XETR US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.186 EUR
DRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.047 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
7,3223 $ 7,30 $ 0,0223 $ +0,31% 27.01./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA26154A1066 A1131Y 6,96 € 5,94 €
Werte im Artikel
44,02 plus
+0,36%
7,32 plus
+0,31%
7,87 minus
-1,07%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Xetra 6,95 € +2,81%  26.01.17
Frankfurt 6,958 € +0,55%  26.01.17
Nasdaq OTC Other 7,3223 $ +0,31%  26.01.17
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