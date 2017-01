FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSZZ XETR DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.200 EURDWD XETR US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.186 EURDRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.047 EUR