FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPFV XETR DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 3.600 EURNOA3 XETR FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.170 EUREVK XETR DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1.150 EUREKT XETR DE0005313506 ENERGIEKONTOR O.N. 0.800 EURBOSS XETR DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 2.600 EURUHRA XETR US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25 0.301 EURPWO XETR DE0006968001 PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 1.600 EURECK XETR DE0005199905 LUDW.BECK A.RATHAUSECK 0.650 EURTLG XETR DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG 0.800 EURNOAA XETR US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.162 EURCVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.356 EURNOEJ XETR DE000A1H8BV3 NORMA GROUP SE NA O.N. 0.950 EURS92 XETR DE000A0DJ6J9 SMA SOLAR TECHNOL.AG 0.260 EURSKB XETR DE0007193500 KOENIG + BAUER AG ST O.N. 0.500 EURMGA XETR CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.245 EURMCH XETR FR0000121261 MICHELIN NOM. EO 2 3.250 EURINP XETR US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.412 EURMANC XETR US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10 0.290 EURBNPH XETR US05565A2024 BNP PARIBAS ADR 1/2/EO 2 1.292 EURBYW6 XETR DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. 0.850 EURFRA XETR DE0005773303 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1.500 EURBYW XETR DE0005194005 BAYWA AG NA. 0.850 EURIVX XETR DE0005859698 INVISION AG 0.500 EUR