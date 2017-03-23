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Novo-Nordisk ADR - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 23.03.2017 - 2
23.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
NOVA XETR US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.615 EUR
D6H XETR DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.300 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
NOVA XETR US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.615 EUR
D6H XETR DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.300 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|33,90 $
|33,68 $
|0,22 $
|+0,65%
|22.03./22:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US6701002056
|866931
|57,81 $
|30,89 $
Werte im Artikel
33,90
+0,65%
34,31
-1,96%
= Realtime
Aktuell
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|Novo-Nordisk ADR
|13.02.14