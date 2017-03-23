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Novo-Nordisk ADR - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 23.03.2017 - 2




23.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
NOVA XETR US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.615 EUR
D6H XETR DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.300 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
33,90 $ 33,68 $ 0,22 $ +0,65% 22.03./22:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US6701002056 866931 57,81 $ 30,89 $
Werte im Artikel
33,90 plus
+0,65%
34,31 minus
-1,96%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		31,366 € -0,07%  22.03.17
Frankfurt 32,35 € +2,05%  22.03.17
NYSE 33,90 $ +0,65%  22.03.17
Xetra 31,285 € -0,35%  22.03.17
Berlin 31,125 € -2,01%  22.03.17
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