FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNOVA XETR US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.615 EURD6H XETR DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.300 EUR