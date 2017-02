OLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHBC2 XETR US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50 0,996