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GlaxoSmithKline ADR - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.02.2017 - 2
22.02.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR
CWW XETR AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.446 EUR
NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.133 EUR
CVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.332 EUR
IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR
RIOA XETR US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.193 EUR
GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.546 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR
CWW XETR AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.446 EUR
NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.133 EUR
CVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.332 EUR
IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR
RIOA XETR US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.193 EUR
GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.546 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|41,63 $
|41,34 $
|0,29 $
|+0,70%
|21.02./23:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US37733W1053
|940610
|45,58 $
|37,20 $
Werte im Artikel
111,07
+3,58%
46,15
+1,43%
55,89
+0,88%
41,63
+0,70%
199,18
+0,37%
63,01
+0,03%
230,74
-0,12%
= Realtime
Aktuell
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|Thema
|Zeit
|1
|Zulassung für Schweinegrippeim.
|18.04.14