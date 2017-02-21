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GlaxoSmithKline ADR - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.02.2017 - 1
21.02.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR
CWW XETR AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.437 EUR
NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.132 EUR
CVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.329 EUR
IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR
RIOA XETR US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.184 EUR
GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.542 EUR
22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR
CWW XETR AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.437 EUR
NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.132 EUR
CVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.329 EUR
IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR
RIOA XETR US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.184 EUR
GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.542 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|41,34 $
|40,92 $
|- $
|0,00%
|18.02./02:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US37733W1053
|940610
|45,58 $
|37,20 $
Werte im Artikel
62,99
+1,03%
41,34
+1,03%
198,43
+0,12%
231,03
+0,08%
107,23
-0,02%
55,40
-1,12%
45,50
-1,37%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|38,75 €
|+0,16%
|20.02.17
|München
|38,70 €
|+3,12%
|20.02.17
|Hamburg
|37,055 €
|+1,41%
|20.02.17
|Xetra
|38,70 €
|+1,18%
|20.02.17
|NYSE
|41,34 $
|+1,03%
|17.02.17
|Stuttgart
|38,525 €
|0,00%
|20.02.17
|Berlin
|38,635 €
|-0,60%
|20.02.17
|Frankfurt
|38,771 €
|-1,16%
|20.02.17
= Realtime
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