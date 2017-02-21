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GlaxoSmithKline ADR - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.02.2017 - 1




21.02.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR
CWW XETR AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.437 EUR
NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.132 EUR
CVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.329 EUR
IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR
RIOA XETR US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.184 EUR
GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.542 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
41,34 $ 40,92 $ -   $ 0,00% 18.02./02:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US37733W1053 940610 45,58 $ 37,20 $
Werte im Artikel
62,99 plus
+1,03%
41,34 plus
+1,03%
198,43 plus
+0,12%
231,03 plus
+0,08%
107,23 minus
-0,02%
55,40 minus
-1,12%
45,50 minus
-1,37%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		38,75 € +0,16%  20.02.17
München 38,70 € +3,12%  20.02.17
Hamburg 37,055 € +1,41%  20.02.17
Xetra 38,70 € +1,18%  20.02.17
NYSE 41,34 $ +1,03%  17.02.17
Stuttgart 38,525 € 0,00%  20.02.17
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