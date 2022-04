Das Instrument H41J IE00BKZGB098 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DL ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 21.04.2022 The instrument H41J IE00BKZGB098 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DL ETF has its ex-dividend/interest day on 21.04.2022