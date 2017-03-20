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SPDR S&P Euro Dividend Aris. - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 20.03.2017 - 2
20.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.172 EUR
SPYW XETR IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.052 EUR
SPYG XETR IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.165 EUR
SPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.909 EUR
STT XETR IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.587 EUR
SPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.180 EUR
BBZA XETR CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 2.569 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.172 EUR
SPYW XETR IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.052 EUR
SPYG XETR IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.165 EUR
SPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.909 EUR
STT XETR IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.587 EUR
SPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.180 EUR
BBZA XETR CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 2.569 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|22,3743 €
|22,2165 €
|- €
|0,00%
|27.01./00:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00B5M1WJ87
|A1JT1B
|22,37 €
|19,01 €
Werte im Artikel
35,18
+0,76%
22,37
+0,71%
13,12
+0,46%
239,18
-0,16%
48,08
-0,20%
53,97
-0,75%
46,87
-0,76%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|22,45 €
|+0,57%
|17.03.17
|Fondsgesellschaft
|22,3743 €
|+0,71%
|16.03.17
|Frankfurt
|22,45 €
|+0,51%
|17.03.17
|Xetra
|22,48 €
|+0,36%
|17.03.17
|Stuttgart
|22,47 €
|0,00%
|17.03.17
|Düsseldorf
|22,31 €
|-0,13%
|17.03.17
|Hamburg
|22,33 €
|-0,18%
|17.03.17
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|4
|Investition
|31.08.16