Erweiterte Funktionen



SPDR S&P Euro Dividend Aris. - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 20.03.2017 - 2




20.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.172 EUR
SPYW XETR IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.052 EUR
SPYG XETR IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.165 EUR
SPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.909 EUR
STT XETR IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.587 EUR
SPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.180 EUR
BBZA XETR CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 2.569 EUR


Aktuell
Sensationelle Lithium-Konzentrationen von 2,91% Li2O!
493% mit der Lithium-Aktie von Europas größter Lithium-Lagerstätte!  
 
European Metals Holdings Limited



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
22,3743 € 22,2165 € -   € 0,00% 27.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00B5M1WJ87 A1JT1B 22,37 € 19,01 €
Werte im Artikel
35,18 plus
+0,76%
22,37 plus
+0,71%
13,12 plus
+0,46%
239,18 minus
-0,16%
48,08 minus
-0,20%
53,97 minus
-0,75%
46,87 minus
-0,76%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		22,45 € +0,57%  17.03.17
Fondsgesellschaft 22,3743 € +0,71%  16.03.17
Frankfurt 22,45 € +0,51%  17.03.17
Xetra 22,48 € +0,36%  17.03.17
Stuttgart 22,47 € 0,00%  17.03.17
Düsseldorf 22,31 € -0,13%  17.03.17
Hamburg 22,33 € -0,18%  17.03.17
  = Realtime
Aktuell
Sensationelle Lithium-Konzentrationen von 2,91% Li2O! 493% mit der Lithium-Aktie von Europas größter Lithium-Lagerstätte!

European Metals Holdings Limited
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
4 Investition 31.08.16
RSS Feeds




Bitte warten...