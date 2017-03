FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM20.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.172 EURSPYW XETR IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.052 EURSPYG XETR IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.164 EURSPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.909 EURSTT XETR IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.587 EURSPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.180 EURBBZA XETR CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 2.570 EUR