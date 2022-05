Das Instrument FEUI IE00BYSX4176 FIDEL.EU QU.IN.U.ETF IEO ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 18.05.2022 und ex Dividende/Zinsen am 19.05.2022 The instrument FEUI IE00BYSX4176 FIDEL.EU QU.IN.U.ETF IEO ETF has its pre-dividend/interest day on 18.05.2022 and its ex-dividend/interest day on 19.05.2022