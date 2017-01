Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM18.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPRG XETR US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.632 EURCAT1 XETR US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.727 EURFMC1 XETR US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.189 EUR