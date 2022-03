Das Instrument VGER IE00BG143G97 VANGUARD-V.GER.A.CAP EOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 17.03.2022 The instrument VGER IE00BG143G97 VANGUARD-V.GER.A.CAP EOD ETF has its ex-dividend/interest day on 17.03.2022