Das Instrument FAHY IE00BD0Q9673 INVESCOM3 US HY FA A ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 17.03.2022 The instrument FAHY IE00BD0Q9673 INVESCOM3 US HY FA A ETF has its ex-dividend/interest day on 17.03.2022