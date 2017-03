Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIQQD XETR IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.074 EURIUS7 XETR IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.452 EURISR XETR DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.480 EURRHO XETR CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 7.651 EURRHO5 XETR CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 7.651 EUR