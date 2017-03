FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM16.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCOVR XETR IE00BF8HV717 PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 0.631 EURIS3F XETR IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.404 EURBMT XETR GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 1.347 EUREUNW XETR IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 1.995 EURIQQS XETR IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.010 EURLDCE XETR IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.209 EURIQQM XETR IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.066 EURIUSA XETR IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.071 EURIQQE XETR IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.066 EURIQQW XETR IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.104 EURIUSZ XETR IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.070 EUR3P7 XETR DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.211 EURIQQV XETR IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.100 EURIS3J XETR IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.410 EURSNH XETR NL0011375019 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0.030 EUREUNY XETR IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.050 EURIQQG XETR IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.014 EURIS3C XETR IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.416 EURIQQA XETR IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.044 EURIBCD XETR IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.874 EURIBCS XETR IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.370 EURIQQK XETR IE00B0M63391 ISHS-MSCI KOREA DL D 0.320 EURIS0X XETR IE00B7J7TB45 IS GBL CORP BD U.ETF DLD 1.142 EURIBC9 XETR IE00B74DQ490 IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD 2.188 EURIQQN XETR IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.136 EURIQQT XETR IE00B0M63623 ISHS-MSCI TAIWAN DL D 0.049 EURIQQU XETR IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.037 EURIQQR XETR IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.061 EURIQQB XETR IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.203 EURIUSU XETR IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 0.505 EURIQQX XETR IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.142 EURIQQF XETR IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.084 EURIQQD XETR IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.074 EURIUS7 XETR IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.452 EURISR XETR DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.480 EUR