FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM16.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUPAB XETR US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.781 EURADM XETR US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.301 EURCXU XETR US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.179 EURITB XETR GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.634 EURSTM XETR LU1066226637 STABILUS S.A. INH. EO-,01 0.500 EURR66 XETR US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.593 EURZEG XETR GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 1.788 EUR