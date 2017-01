FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.374 EUREXX7 XETR DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.071 EUREXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.078 EUREXV4 XETR DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.132 EURPPX XETR FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 1.500 EUREXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.053 EUREXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.045 EUREXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.229 EUREXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.066 EUREXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.340 EURISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.321 EUREXV3 XETR DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.140 EUREXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.123 EUREXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.370 EUREXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.391 EUREXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.125 EUREXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.208 EUREXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.230 EUREXH3 XETR DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.202 EUREXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.296 EUREXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.262 EUREXV7 XETR DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.129 EUREXV6 XETR DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.098 EUREXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.155 EUREXX2 XETR DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.163 EUREXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.031 EUR