Das Instrument EXSA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 14.12.2021 und ex Dividende/Zinsen am 15.12.2021 The instrument EXSA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF ETF has its pre-dividend/interest day on 14.12.2021 and its ex-dividend/interest day on 15.12.2021