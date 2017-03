FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 0.099 EUREXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.202 EUREXI3 XETR DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.718 EUREXHE XETR DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.259 EURRHO6 XETR US7711951043 ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 0.954 EUREXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.079 EUREXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.113 EUREXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.093 EUREXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.118 EUREXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.126 EUREXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.283 EUREXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.026 EUREXXT XETR DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.113 EUREXXU XETR DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.011 EUREXW1 XETR DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.156 EUREXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.097 EUR