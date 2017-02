FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTITBA XETR US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.639 EUREXHA XETR DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.504 EUR3V64 XETR US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.155 EUREXX6 XETR DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.190 EUROSR XETR DE000LED4000 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1.000 EUREXVM XETR DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.242 EURMMM XETR US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.106 EURUTC1 XETR US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.621 EUREXHD XETR DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.413 EUREXHC XETR DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.393 EUREXHB XETR DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.341 EUREXHK XETR DE000A0H08C4 IS.EO GO.BD.C.10.5+ U.ETF 1.030 EUREXHJ XETR DE000A0H08B6 IS.E.G.B.C.5.5-10.5 U.ETF 0.584 EUREXHH XETR DE000A0H08A8 IS.EO G.B.C.2.5-5.5 U.ETF 0.233 EUREXHG XETR DE000A0H0793 IS.EO G.B.C.1.5-2.5 U.ETF 0.310 EUREXHF XETR DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.515 EURTUI1 XETR DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. 0.630 EURIFXA XETR US45662N1037 INFINEON TECHNOLOGIES ADR 0.217 EUR