FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGIS XETR US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.464 EURPHBA XETR US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05 0.426 EURTNE5 XETR ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 0.200 EURPC6 XETR CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.005 EUR