FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSBNC XETR US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 0.380 EURCCC3 XETR US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.330 EUR6MK XETR US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.419 EURPHM7 XETR US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.544 EURFRS XETR DE0005775803 FORIS AG 0.100 EURGO5 XETR CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.018 EURTNE2 XETR US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.196 EUR