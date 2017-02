FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSCL XETR AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.468 EURDUP XETR US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 0.356 EURLLY XETR US5324571083 LILLY (ELI) 0.487 EURAMG XETR US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.077 EURAGJ XETR US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.131 EURW8A XETR US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.351 EURHAR XETR US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.342 EURINP XETR US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.433 EUR