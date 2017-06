FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM12.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGOB XETR FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 1.260 EURELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 2.000 EURELFC XETR DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.250 EURFTE XETR FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.400 EURELFB XETR DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.190 EUR7HP XETR US40434L1052 HP INC DL -,01 0.118 EURAINN XETR US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.285 EURELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.300 EUR2HP XETR US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.058 EUREL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.430 EUREL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.930 EUREL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.463 EUREL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.240 EURPC6A XETR US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 0.490 EUREL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUREL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUREL41 XETR DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.036 EUREL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.062 EUREL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.490 EUREL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.140 EUREL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.430 EUR