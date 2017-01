Weitere Suchergebnisse zu "Abbvie":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTGR XETR US9884981013 YUM BRANDS 0.285 EURWFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.133 EUR4AB XETR US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.608 EURABL XETR US0028241000 ABBOTT LABS 0.252 EUR