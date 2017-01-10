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Abbvie - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 11.01.2017 - 1




10.01.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.01.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TGR XETR US9884981013 YUM BRANDS 0.285 EUR
WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.133 EUR
4AB XETR US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.608 EUR
ABL XETR US0028241000 ABBOTT LABS 0.252 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
64,21 $ 63,79 $ 0,42 $ +0,66% 09.01./23:48
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US00287Y1091 A1J84E 68,12 $ 50,71 $
Werte im Artikel
64,21 plus
+0,66%
64,60 plus
+0,28%
30,77 plus
+0,20%
40,74 minus
-0,10%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		60,81 € +0,85%  09.01.17
Xetra 60,63 € +1,78%  09.01.17
München 60,83 € +1,30%  09.01.17
Frankfurt 60,51 € +0,69%  09.01.17
NYSE 64,21 $ +0,66%  09.01.17
Berlin 60,25 € +0,57%  09.01.17
Stuttgart 60,65 € 0,00%  09.01.17
  = Realtime
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