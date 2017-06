Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTG24 XETR DE000A12DM80 SCOUT24 AG NA O.N. 0.300 EURUN01 XETR DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N. 0.550 EURBNR XETR DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG NA O.N. 1.050 EURVT9 XETR DE000VTG9999 VTG AG O.N. 0.750 EUR