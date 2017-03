Weitere Suchergebnisse zu "Shire":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTCG XETR GB00B1VYCH82 THOMAS COOK GROUP EO-,01 0.006 EURS7E XETR JE00B2QKY057 SHIRE PLC LS-,05 0.237 EUR32Z XETR AU000000S320 SOUTH32 LTD 0.034 EURBIL XETR GB0000566504 BHP BILLITON DL-,50 0.379 EURFDX XETR US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.379 EURBHP1 XETR AU000000BHP4 BHP BILLITON DL -,50 0.379 EURM3V XETR DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. 0.713 EUR