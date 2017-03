Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.482 EUROPC XETR US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.719 EUREDG XETR US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.043 EURBHP XETR US0886061086 BHP BILLI.SP.ADR 2/DL-,50 0.757 EURUNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.591 EUREDGA XETR ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.044 EURVFP XETR US9182041080 V.F. CORP. 0.397 EURMGA XETR CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.260 EURKMY XETR US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.917 EURBIL1 XETR US05545E2090 BHP BILLITON (ADR)/2 0.757 EUR8GM XETR US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.359 EUR