FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM08.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXONA XETR US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.699 EURIBM XETR US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.304 EURBCO XETR US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.323 EURUNIN XETR US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.320 EUR