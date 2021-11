Das Instrument XEYX FR0010150458 BNP P.E.CAC 40 ESG EO C ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 05.11.2021 The instrument XEYX FR0010150458 BNP P.E.CAC 40 ESG EO C ETF has its ex-dividend/interest day on 05.11.2021