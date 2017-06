FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHAL XETR US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.160 EURSWN XETR US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.111 EURRSL2 XETR DE000A1PHBB5 R. STAHL AG NA O.N. 0.600 EURSYM XETR US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.067 EURO4B XETR DE0006286560 OVB HOLDING AG 0.750 EURFVI XETR DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.400 EURDWNI XETR DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG INH 0.740 EUR