FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWTEC XETR DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.100 EURM4I XETR US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.211 EURWTED XETR DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.220 EURWTEE XETR DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.152 EURWTEI XETR DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.316 EURWTES XETR DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.112 EURWTEU XETR DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.118 EURWTEA XETR DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.256 EURWTDH XETR DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.021 EURWTDX XETR DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.122 EUR6GI XETR IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.149 EUR