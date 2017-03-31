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Silver Wheaton - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.04.2017 - 1




31.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
03.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ZPRI XETR IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. 0.279 EUR
SYBX XETR IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD 1.229 EUR
CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.112 EUR
SII XETR CA8283361076 SILVER WHEATON CORP. 0.065 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
20,31 $ 20,50 $ -0,19 $ -0,93% 30.03./23:27
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA8283361076 A0DPA9 31,35 $ 15,70 $
Werte im Artikel
19,11 plus
+1,06%
88,46 minus
-0,06%
30,07 minus
-0,16%
20,31 minus
-0,93%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		19,082 € -0,07%  30.03.17
Stuttgart 18,996 € 0,00%  30.03.17
Hamburg 19,00 € -0,39%  30.03.17
Düsseldorf 18,965 € -0,58%  30.03.17
Hannover 18,965 € -0,58%  30.03.17
Xetra 19,02 € -0,58%  30.03.17
NYSE 20,31 $ -0,93%  30.03.17
München 19,13 € -1,16%  30.03.17
Berlin 18,965 € -1,81%  30.03.17
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