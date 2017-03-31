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Silver Wheaton - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.04.2017 - 1
31.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
03.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ZPRI XETR IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. 0.279 EUR
SYBX XETR IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD 1.229 EUR
CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.112 EUR
SII XETR CA8283361076 SILVER WHEATON CORP. 0.065 EUR
03.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ZPRI XETR IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. 0.279 EUR
SYBX XETR IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD 1.229 EUR
CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.112 EUR
SII XETR CA8283361076 SILVER WHEATON CORP. 0.065 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|20,31 $
|20,50 $
|-0,19 $
|-0,93%
|30.03./23:27
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA8283361076
|A0DPA9
|31,35 $
|15,70 $
Werte im Artikel
19,11
+1,06%
88,46
-0,06%
30,07
-0,16%
20,31
-0,93%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|19,082 €
|-0,07%
|30.03.17
|Stuttgart
|18,996 €
|0,00%
|30.03.17
|Hamburg
|19,00 €
|-0,39%
|30.03.17
|Düsseldorf
|18,965 €
|-0,58%
|30.03.17
|Hannover
|18,965 €
|-0,58%
|30.03.17
|Xetra
|19,02 €
|-0,58%
|30.03.17
|NYSE
|20,31 $
|-0,93%
|30.03.17
|München
|19,13 €
|-1,16%
|30.03.17
|Berlin
|18,965 €
|-1,81%
|30.03.17
|Frankfurt
|18,88 €
|-2,60%
|30.03.17
= Realtime
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|Thema
|Zeit
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