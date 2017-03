Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNDA XETR DE0006766504 AURUBIS AG 1.250 EUR