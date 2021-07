Das Instrument ZPRG IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 30.07.2021 und ex Dividende/Zinsen am 02.08.2021 The instrument ZPRG IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF ETF has its pre-dividend/interest day on 30.07.2021 and its ex-dividend/interest day on 02.08.2021