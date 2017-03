FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNKE XETR US6541061031 NIKE INC. B 0.171 EURHCL XETR US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURWOPA XETR AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.465 EURWOP XETR US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1 0.465 EURBLQA XETR US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.373 EURNTH XETR US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.854 EURNOT XETR CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50 2.584 EUR