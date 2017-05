Weitere Suchergebnisse zu "Kuka":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKU2 XETR DE0006204407 KUKA AG 0.500 EURMDO XETR US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.838 EURCEV XETR DE0005407506 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N 0.300 EURNKE XETR US6541061031 NIKE INC. B 0.161 EURTEV XETR US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.303 EURCWC XETR DE0005403901 CEWE STIFT.KGAA O.N. 1.800 EURARL XETR DE0005408116 AAREAL BANK AG 2.000 EUREUZ XETR DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 0.660 EURGFT XETR DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE 0.300 EURBLQA XETR US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.229 EURNTH XETR US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.892 EURPNE3 XETR DE000A0JBPG2 PNE WIND AG NA O.N. 0.120 EURV6C XETR DE0007846867 VISCOM AG O.N. 0.450 EURSHF XETR DE0007203705 SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 0.390 EUR