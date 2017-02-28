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Novartis ADR - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.03.2017 - 1




28.02.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
WHR XETR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.945 EUR
PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.711 EUR
KHNZ XETR US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.567 EUR
NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.071 EUR
BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.123 EUR
NOTA XETR US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.595 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
77,58 $ 77,28 $ 0,30 $ +0,39% 27.02./23:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US66987V1098 907122 83,58 $ 66,93 $
Werte im Artikel
24,57 plus
+1,40%
77,58 plus
+0,39%
50,44 minus
-0,10%
109,27 minus
-0,51%
179,00 minus
-0,64%
90,61 minus
-2,65%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		73,29 € -0,03%  27.02.17
NYSE 77,58 $ +0,39%  27.02.17
Frankfurt 72,715 € +0,13%  27.02.17
Berlin 72,25 € +0,04%  27.02.17
München 72,53 € +0,03%  27.02.17
Stuttgart 72,605 € 0,00%  27.02.17
Xetra 73,10 € 0,00%  23.02.17
Düsseldorf 72,16 € -0,63%  27.02.17
  = Realtime
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