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Novartis ADR - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.03.2017 - 1
28.02.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
WHR XETR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.945 EUR
PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.711 EUR
KHNZ XETR US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.567 EUR
NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.071 EUR
BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.123 EUR
NOTA XETR US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.595 EUR
01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
WHR XETR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.945 EUR
PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.711 EUR
KHNZ XETR US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.567 EUR
NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.071 EUR
BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.123 EUR
NOTA XETR US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.595 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|77,58 $
|77,28 $
|0,30 $
|+0,39%
|27.02./23:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US66987V1098
|907122
|83,58 $
|66,93 $
Werte im Artikel
24,57
+1,40%
77,58
+0,39%
50,44
-0,10%
109,27
-0,51%
179,00
-0,64%
90,61
-2,65%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|73,29 €
|-0,03%
|27.02.17
|NYSE
|77,58 $
|+0,39%
|27.02.17
|Frankfurt
|72,715 €
|+0,13%
|27.02.17
|Berlin
|72,25 €
|+0,04%
|27.02.17
|München
|72,53 €
|+0,03%
|27.02.17
|Stuttgart
|72,605 €
|0,00%
|27.02.17
|Xetra
|73,10 €
|0,00%
|23.02.17
|Düsseldorf
|72,16 €
|-0,63%
|27.02.17
= Realtime
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