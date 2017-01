FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPFE XETR US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.298 EURSPYV XETR IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.196 EURSYBQ XETR IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. 0.435 EURSPPI XETR IE00BYSZ5W11 SPDR E.I-B.3-7 Y.EU.CO.BD 0.129 EURZPRA XETR IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.252 EURSYBJ XETR IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 0.991 EURSYBU XETR IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 1.100 EURSPPL XETR IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD 0.292 EURSPPX XETR IE00BYSZ5V04 SPDR B.10+ Y.US TRE.B.ETF 0.331 EURSPP3 XETR IE00BYSZ5R67 SPDR B.3-5 Y.US TRE.B.ETF 0.150 EURSPP5 XETR IE00BYSZ5S74 SPDR B.5-7 Y.US TRE.B.ETF 0.192 EURALU2 XETR US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.056 EURSYBG XETR IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.508 EURSYBT XETR IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.679 EURSYBL XETR IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.677 EURSYBS XETR IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.045 EURSYB5 XETR IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.175 EURNWT XETR US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.353 EURSPP7 XETR IE00BYSZ5T81 SPDR B.7-10Y.US TRE.B.ETF 0.225 EURZPRG XETR IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.190 EURZPR5 XETR IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.391 EURSYBR XETR IE00BYV12Y75 SPDR E.I-B.3-10Y.US CO.BD 0.427 EURSYBD XETR IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.064 EURSYBN XETR IE00BZ0G8860 SPDR B.10+Y.US COR.BD ETF 0.602 EURSYBY XETR IE00BZ0G8977 SPDR BARCL.US TIPS ETF 0.118 EURSYBK XETR IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 1.272 EURSYBV XETR IE00BYSZ6062 SPDR BARCL.10+ Y.EO GV.BD 0.205 EURSYB1 XETR IE00B3VY0M37 SPDR B.C.US COR.BOND ETF 0.470 EURSYB6 XETR IE00BYSZ5Y35 SPDR BARCL.5-7 Y.EO GV.BD 0.016 EURSYB7 XETR IE00BYSZ5Z42 SPDR BARCL.5-10Y.EO GV.BD 0.094 EURSYBF XETR IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.339 EURSYBM XETR IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.507 EURSYBA XETR IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.175 EURSYBC XETR IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.316 EURSYBB XETR IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.210 EUR