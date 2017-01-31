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SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.02.2017 - 2




31.01.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.826 EUR
SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.188 EUR
SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.717 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
50,1851 $ 50,1771 $ 0,008 $ +0,02% 27.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00BC7GZJ81 A1W3V0 50,67 $ 50,01 $
Werte im Artikel
66,20 plus
+0,50%
98,01 plus
+0,12%
50,19 plus
+0,02%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 46,97 € +0,15%  30.01.17
Xetra 46,95 € +0,06%  30.01.17
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