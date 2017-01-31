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SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.02.2017 - 2
31.01.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.826 EUR
SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.188 EUR
SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.717 EUR
01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.826 EUR
SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.188 EUR
SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.717 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|50,1851 $
|50,1771 $
|0,008 $
|+0,02%
|27.01./00:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00BC7GZJ81
|A1W3V0
|50,67 $
|50,01 $
Werte im Artikel
66,20
+0,50%
98,01
+0,12%
50,19
+0,02%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|46,97 €
|+0,15%
|30.01.17
|Xetra
|46,95 €
|+0,06%
|30.01.17
|Fondsgesellschaft
|50,1851 $
|+0,02%
|27.01.17
|Stuttgart
|46,71 €
|0,00%
|30.01.17
= Realtime
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