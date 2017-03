The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.03.2017ISIN NameFR0011133644 AMUNDI ASSET MANAGEMENTIE00B23D9133 PowerShares Global Funds Ireland plcIE00B23D8Z06 PowerShares Global Funds Ireland plcIE00B23D9026 PowerShares Global Funds Ireland plcIE00B3BQ0418 PowerShares Global Funds Ireland plc