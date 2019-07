Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Finanztrends Video zu Cie Financiere Richemont



mehr >

The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2019 ISIN NAME CH0012142631 Clariant AG CH0210483332 Compagnie Financiere Richemont AG CH0030170408 Geberit AG CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG CH0012214059 LafargeHolcim Ltd. CH0008742519 Swisscom AG