The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2019 ISIN NAME DE000A2YPGH4 METRO AG ST O.N. Z.VERK. DE000A2YPGJ0 METRO AG VZO O.N.Z.VERK.