The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.01.2017ISIN NameAT0000820659 KTM Industries AGCA92935A2039 WPC Resources Inc.AT0000613005 C-QUADRAT Investment AGDE0005897300 Greiffenberger AG