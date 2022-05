XETR : Common upload engine (CUE) - Upload functionality short codes, algoIDs

We experienced a technical issue with the CUE upload functionality for short codes and algoIDs on the 26.05.2022 between 00:00 CET and 09:40 CET. Due to the technical issue several uploads to the CUE have been wrongly rejected with error message suffix * _WRONG_UPLOAD_DATE. We apologize for any inconvenience that has been caused and we would like to inform you that the CUE will re-upload all affected files. In case your initial upload file name was valid according to the specification, the re-uploaded file will appear in your Common Upload Engine folder with suffix *_UPLOAD_SUCCESSFUL. Otherwise, we would like to ask you to review your upload file name. Please note that any further rejections or errors may not be ignored and need to be corrected by the member. Please contact for functional questions: client.services@deutsche-boerse.com, for compliance-related questions: regulatory.processing@deutsche-boerse.com Am 26.05.2022 zwischen 00:00 Uhr und 09:40 Uhr kam es zu einem technischen Problem der CUE Upload Funktionalitaet fuer Short Codes und AlgoIDs. Aufgrund des technischen Problems wurden Upload Dateien, die waehrend dieser Zeit an die CUE uebermittelt wurden, faelschlicherweise mit dem Suffix * _WRONG_UPLOAD_DATE abgelehnt. Wir entschuldigen uns fuer die entstandenen Unannehmlichkeiten und moechten Sie darueber informieren, dass CUE die betroffenen Dateien erneut laedt. Fuer den Fall, dass der initiale Dateiname mit den vorgegebenen Spezifizierungen uebereinstimmte, wird die erneut geladene Datei in Ihrem CUE Ordner mit dem Suffix *_UPLOAD_SUCCESSFUL erscheinen. Anderenfalls bitten wir Sie, den Dateinamen Ihres Upload Files zu ueberpruefen. Bitte beachten Sie, dass weitere Ablehnungen oder Fehler nicht ignoriert werden koennen und von den Handelsteilnehmern korrigiert werden muessen. Bitte kontaktieren Sie fuer funktionale Fragen client.services@deutsche-boerse.com, fuer compliance-bezogene Fragen: regulatory.processing@deutsche-boerse.com