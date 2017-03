Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM31.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.03.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEZFIN XETR CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10BBVA XETR US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4