Das Instrument P6K GB00B140Y116 PROTON MOTOR PWR S.LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 30.12.2021 The instrument P6K GB00B140Y116 PROTON MOTOR PWR S.LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.12.2021 and ex capital adjustment on 30.12.2021