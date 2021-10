Das Instrument UEQ7 IE00BD34DJ91 UBS(I.)ETF-SP500 UE HTEAD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.10.2021 The instrument UEQ7 IE00BD34DJ91 UBS(I.)ETF-SP500 UE HTEAD ETF is traded cum capital adjustment on 28.10.2021 and ex capital adjustment on 29.10.2021