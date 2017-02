FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEDX2Y XETR LU0328476337 DB X-TR.DB HEDG.FD.INBCLN XETR CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF18,6